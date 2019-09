Si è disputata domenica 12 maggio presso gli impianti della PromoTennis Vasto la prima giornata del Campionato di serie D1 maschile Regionale che ha visto impegnati gli atleti di casa contro i giocatori della AT Termoli.

Gli incontri si sono rivelati, come previsto, di alto livello con tre singolari svoltisi in contemporanea.

Campo outdoor:

Troiano A. – Mastrogiuseppe terminata dopo 2 ore di gioco con il risultato di 6/3 – 7/6 per la PromoTennis Vasto.

Campo indoor:

Santicchia – Mastrangelo terminata dopo 3 ore di gioco con il risultato di 5/7 – 6/2 – 5/7 per AT Termoli

Campo indoor:

Checchia – Scrascia terminata dopo 2 ore di gioco con il risultato di 7/6 – 6/1 per la Promotennis Vasto.

Il doppio ha visto impegnati per i padroni di casa il duo Troiano N. – Santicchia contro Mastrangelo – Scrascia per la squadra ospite. Il match si è concluso in meno di un’ora di gioco con il risultato di 6/1 – 6/3 per la PromoTennis Vasto

La prima giornata, con grande affluenza di pubblico, si conclude con la vittoria della A.P.D. PromoTennis Vasto con il risultato di 3-1.

La Promotennis Vasto, carica di questa prima vittoria, sarà impegnata domenica 19 maggio presso gli impianti del Ct Atessa per la seconda giornata di campionato.