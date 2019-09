Si infrange contro il Nola, in quella che viene definito dallo staff tecnico della BCC San Gabriele una partita "regalata", il sogno dell'under 16 della società vastese di approdare alla fase nazionale del campionato di categoria. Le ragazze vastesi si fermano alla fase interregionale che hanno disputato a Nola contro le padrone di casa, il Marsciano (Umbria) e il Termoli.

E' stato l'esordio contro il Nola, però, a segnare in maniera negativa il cammino nel mini-torneo per la qualificazione. Le vastesi perdono 3-0 (25-20/25-19/25-20), in una gara che verrà ricordata per i 37 errori gratuiti, quasi un record. "Purtroppo nella partita più importante della stagione è arrivata la peggior prestazione di Genovesi e compagne - commenta il tecnico Ettore Marcovecchio- che hanno giocato in maniera molto contratta contro il Nola. La formazione campana era decisamente inferiore dal punto di vista tecnico, ma con una carica agonistica che ha permesso loro di essere sempre avanti nel punteggio in tutti i set e soprattutto, cosa che a questi livelli è fondamentale, si è dimostrata una squadra che sbaglia pochissimo solo 12 errori".

Senza storia, invece, le due sfide contro Marsciano (25-13/25-18/25-20) e Termoli (25-13/25-10/25-26). Riconoscimenti individuali assegnati a Claudia Celenza, miglior palleggiatore e Gaia Genovesi, miglior schiacciatrice.

Per l'under 16 si conclude una stagione entusiasmante, a cui è mancata solo la classica ciliegina sulla torta. Grazie al lavoro dello staff tecnico composto da Ettore Marcovecchio, Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, la società vastese ha saputo affermarsi nei campionati di categoria in cui è stata impegnata e ha conquistato la salvezza in serie C, visto che il Montesilvano, unica squadra che poteva raggiungere la San Gabriele, sabato ha perso 3-0. Ora toccherà all'under 14 darsi da fare nel torneo nazionale.

Mercoledì 15 si recupera a San Demetrio ne’ Vestini la gara del campionato di serie C contro il Vestina.