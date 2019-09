Sono 4.250 euro i fondi raccolti domenica 12 maggio a Vasto per la ricerca sul cancro attraverso l'iniziativa "l'Azalea della Ricerca, un regalo speciale per la Festa della Mamma e un gesto concreto a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori femminili" organizzata dall'Airc, che nella zona di Vasto ha come rappresentante Pierluigi Sabatini.



La possibilità di donare un contributo passava in questa occasione attraverso l'acquisto di una Azalea. Pierluigi Sabatini ringrazia tutti per questo risultato: "Grazie ai volontari intervenuti alla vendita e ai tanti cittadini che hanno voluto aderire all'iniziativa dimostrando ancora una volta una grande sensibilità del nostro territorio per problematiche di carattere sociale così importanti".