Fratelli d'Italia ha realizzato un breve video dal provocatorio titolo "Aggiungi un posto in Giunta...che c'è un compagno in più".

Il brano, pubblicato su YouTube, vuole riassumere in 53 secondi la crisi di Giunta vastese, risolta, secondo il partito di centrodestra, solo momentaneamente, con la scelta di assegnare un asessorato ai socialisti.

"In anteprima per voi - si legge nella descrizione - la sigla dell'ultimo "capolavoro" del centrosinistra vastese: Aggiungi un posto in Giunta. Buona visione a tutti!".