1-0 per il Poggio degli Ulivi, con questo risultato si chiude sotto il diluvio la semifinale di andata del torneo regionale giovanissimi. La Bacigalupo è stata colpita nel finale dalla squadra allenata dall'ex centrocampista della Vastese, Augusto Gabriele. La partita di ritorno è prevista domenica 19 maggio alle 17.00 al Centro Sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Per qualificarsi i vastesi devono vincere con un gol di scarto, previsti eventualmente anche i supplementari e i calci di rigore in caso di pareggio.



La partita. I ragazzi di mister Baiocco scendono in campo sostenuti dal pubblico delle grandi occasioni che non fa mancare loro il proprio sostegno anche con molti striscioni. Nella fase iniziale di gioco le due squadre si studiano, al 16' il Poggio degli Ulivi che colpisce il palo con Braccia su calcio di punizione, risponde la Bacigaupo prima con Benvenga e poi con Pianese, ma la sfera non entra.

Nella ripresa inizia a piovere, il tempo e il campo condizionano il gioco. Gli ospiti si vedono in avanti con un altro calcio di punizione respinto dal portiere di casa Antonino, al 20' Tafili calcia dalla distanza e prende in pieno la base del palo, sulla ribattuta arriva Fiore che a porta sguarnita manda fuori. I padroni di casa sprecano così una buonissima occasione per passare in vantaggio e vengono puniti al 27' quando Fiucci insacca a porta vuota.

Per la Bacigalupo la qualificazione è ancora possibile, la squadra non si è espressa al meglio, ma ha dato l'impressione di non essere inferiore ai rivali che sono stati più bravi e cinici a capitalizzare al meglio le occasioni avute.





Tabellino

Bacigalupo-Poggio degli Ulivi 0-1 (0-0)



Marcatore: 27' st Fiucci (P)



Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Vicoli), Carriero, Frangione, Aganippe, Benvenga, Tafili, Pianese (Natarelli), Fiore, Natalini. Allenatore Baiocco



Poggio degli Ulivi: D´Alonzo, Morlando, Iacubov (D´Incecco), Braccia, Trifiletti, Paolini, Petricca (Fiucci), Kiefer, Sow, Colella, Bonavita. Allenatore Gabriele



Arbitro: Alleva di Teramo, assistenti: Consalvo e Imbastaro di Lanciano