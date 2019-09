Primo "contatto" con le Frecce Tricolori per la sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica, presieduta dal Maresciallo Controllore di Traffico Aereo Oreste De Rosa. La Pattuglia Nazionale Acrobatica era presente ieri presso l'aeroporto di Pescara, in occasione dell'Air Show che si svolgerà oggi a Roseto degli Abruzzi.

Al rientro dei piloti dopo le prove, le sezioni abruzzesi dell'associazione, guidate dal presidente regionale Angelo Colizza, hanno potuto ammirare da vicino gli arei che compiono le spettacolari evoluzioni in volo. C'è stata anche l'occasione per dialogare con i piloti e per consegnare targhe ricordo da parte del sodalizio abruzzese.

Per i vastesi è stato un primo incontro in attesa del Vasto Air Show, organizzato a Assoeventi e Aeoroclub di Ancona con il coordinamento di Dario Da Roit. Il 22 e 23 giugno le Frecce Tricolori si esibiranno sul golfo di Vasto, coinvolgendo decine di migliaia di spettatori per un evento che vede la partecipazione dei comuni di Vasto, San Salvo e Cupello.

Anche in quell'occasione gli Aermacchi della PAN faranno base a Pescara, dove potranno essere ammirati da vicino dagli appassionati del volo.