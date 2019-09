La Virtus Cupello di mister Michele Buda vola in finale play off di Promozione dopo aver battuto 1-0 la Torrese nella sfida di ritorno delle semifinali, all'andata era finita 0-0. I rossoblu proseguono la rincorsa all'Eccellenza e se la vedranno con l'Acqua&Sapone, si giocherà una sfida secca in campo neutro, chi passa il turno affronta la vincente dei play off del girone A. Gli ospiti hanno dimostrato di essere una squadra tosta, nonostante l'inferiorità numerica dal 38' hanno lottato fino alla fine e colpito anche una traversa.

La partita. La gara è molto sentita, sia in campo che sugli spalti, c'è qualche ruggine tra le due tifoserie legata ai precedenti incontri. Entrambe le compagini vogliono passare il turno, ma i padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre, si qualificano anche in caso di pareggio per via della classifica finale di campionato. Al 6' ci prova subito Costantini, al 9' si scaldano già gli animi, la Torrese reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di Ottaviano su Di Giuseppe, al 19' Del Bonifro su punizione impegna Zampacorta, rispondono gli ospiti al 22' con una conclusione di Scariti. Al 23' il bel tiro forte di Di Pasquale da fuori area sorvola la traversa, al 30' la punizione di Buonvivere viene neutralizzata da Mainardi, al 32' Vasiu da buona posizione colpisce male di testa e spreca, la Virtus insiste, al 35' Costantini ci prova di nuovo, ma il portiere avversario non si lascia sorprendere. Al 38' Torrese in 10, Marulli già ammonito viene espulso per aver tirato uno schiaffo in mischia a Ramundo, il fallo viene segnalato dal guardalinee all'arbitro Ranalli di Pescara, per il difensore è rosso diretto. Nonostante l'inferiorità numerica gli ospiti non si arrendono, al 39' Buonvivere batte una punizione dalla destra arriva Di Giuseppe che di testa colpisce la traversa. Nel finale di primo tempo da segnalare il tentativo di Ferrandina fermato dal portiere di casa.

Nella ripresa la Virtus prova a concretizzare prima con Di Pasquale al 48' e un minuto dopo con Scafetta, al 52' rossoblu vicini al vantaggio, Vasiu arriva a fondo campo e crossa in mezzo dove Scafetta colpisce di testa, Zampacorta salva sulla linea, sul prosieguo dell'azione Costantini tira, ma non segna. Al 64' bella azione solitaria di Bassano che avanza verso la porta avversaria, ma al momento di calciare manda fuori. Al 58' in attacco per il Cupello entra Di Lello che vivacizza le azioni offensive dei suoi, al 68' una conclusione di Di Marco viene parata da Zampacorta. Al 73' Torrese pericolosa con Di Giannantonio, un minuto dopo ancora in avanti con Di Giuseppe, al 76' solita punizione di Buonvivere sulla quale Di Fabio arriva in ritardo e non colpisce bene, così come all'80 quando a non essere puntuale con il traversone del centrocampista è Di Giuseppe. La Virtus si rivede all'85 con un tentativo di Cieri sul quale Zampacorta interviene prontamente, all'86 Ferrandina si fa parare il tiro ravvicinato da Mainardi. All'88 gli uomini di Buda trovano il gol con Di Pasquale che servito da Vasiu davanti a Zampacorta insacca raso terra sul secondo palo, è la rete che porta la Virtus Cupello in finale.

Tabellino

Virtus Cupello-Torrese 1-0 (0-0)



Marcatore: 88' Di Pasquale (V)

Virtus Cupello: Mainardi, Ramundo, Di Santo, Ottaviano Gabriele, Scafetta, Del Bonifro, Di Marco (77' Cieri), Vasiu, Costantini (58' Di Lello), Di Pasquale, Marinelli (67' Gaspari). A disposizione Ottaviano Giuseppe, Muratore, Del Borrello, Forte. Allenatore Buda

Torrese: Zampacorta, Marulli, Speranza, Buonvivere, Bassano, Di Fabio, Di Giannantonio (58' Pizzola), Pucello, Ferrandina, Di Giuseppe, Scariti. A disposizione D'Alessandro, Evangelista, Leombruni, Sciarra, Del Rossi, Coppa. Allenatore Natale

Arbitro: Ranalli di Pescara, assistenti Pellicciota e Urbano di Lanciano

Ammoniti: Di Marco (V), Marulli (T), Buonvivere (T), Pucello (T), Pizzola (T)

Espulso al 38' Marulli (T)