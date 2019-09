E' ripreso alla volta di San Giovanni Rotondo il viaggio dei pellegrini che questa mattina hanno visto il loro autobus andato in fiamme. A dare loro sostegno in questo episodio che poteva avere risvolti tragici sono stati i volontari di Protezione Civile del neonato (ieri) Coordinamento territoriale del Vastese. Infatti, dopo che le 51 persone sono state trasferite presso la sede del distaccamento Vasto Sud della Polizia autostradale, ad occuparsi di loro ci hanno pensato i gruppi Arcobaleno di San Salvo, Castello di Monteodorisio e Cb San Vitale di San Salvo.

Ai viaggiatori sono stati forniti acqua e viveri, oltre al supporto per qualcuno che si era spaventato dopo aver visto le fiamme avvolgere il proprio bus. Poi, dopo aver ristabilito la tranquillità, il loro viaggio per far visita alla tomba di Padre Pio da Pietrelcina è ripreso su un altro autobus.