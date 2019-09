"I nuovi indirizzi operativi di Protezione Civile vanno nella direzione della creazione dei coordinamenti territoriali. Noi siamo arrivati prima della norma". E' Nicola Di Sciascio, presidente della Protezione Civile di San Salvo, a tenere a battesimo il nuovo Coordinamento territoriale del Vastese di Protezione Civile. Le associazioni del territorio si uniscono per poter condividere uomini e mezzi ed offrire un miglior servizio alla comunità.

All'appuntamento presso la sede dellla Provvidenza Soccorso Vasto ci sono i rappresentanti dei diversi gruppi, guidati dai loro responsabili: Luigi Di Stefano per l'FCB San Vitale di San Salvo, Camillo Di Rado, degli Ascari di Santa Maria Imbaro, Tommaso Bucciarelli, del gruppo Madonna dell'Assunta di Casalbordino, Antonio Cupaioli, del Gruppo comunale di San Buono, Antonio Rossano, del Gruppo Il Castello di Monteodorisio e poi il padrone di casa, Sandro Franceschini, della Provvidenza Soccorso, che si occuperà degli aspetti sanitari e Nicola Di Sciascio, che sarà il coordinatore territoriale.

A dare il senso dell'importanza di questa giornata ci sono il consigliere regionale Nicola Argirò, il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, l'assessore Donatello Di Prinzio e poi sindaci e amministratori dei comuni interessati. "Ogni associazione rimarrà con la sua indentità, ma collaboreremo a livello organizzativo. Dobbiamo lavorare insieme senza concorrenza, convinti che davvero l'unione fa la forza".

Il coordinamento, che coprirà un territorio molto esteso, potrà contare su più di 200 volontari, con tante professionalità, e un gran numero di mezzi a disposizione. "In tempi di spending review da parte dei Comuni troviamo importante poter razionalizzare risorse umane ed economiche", commenta Di Sciascio.

Dai sindaci parole di apprezamento per il grande lavoro che i volontari di protezione civile svolgono ogni volta che vengono chiamati in causa. Tutti gli amministratori fanno riferimento alla scarsità di risorse economiche a disposizione delle istituzioni locali, che trova soluzione, in tante occasioni, grazie all'impegno delle tante persona che si impegnano nel volontariato.