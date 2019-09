Oggi, domenica 12 maggio, è in programma l'appuntamento con l'Azalea della Ricerca. Con un contributo di 15 euro si riceverà l'Azalea della Ricerca, un regalo speciale per la Festa della Mamma e un gesto concreto a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori femminili. I volontari di AIRC vi aspettano in piazza!



La vendita a Vasto verrà effettuata in Piazza Rossetti e a Vasto Marina in Piazza Rodi.