Attimi di paura poco prima delle 12 sul tratto vastese dell'A14, quando un autobus di una ditta romana, diretto a San Giovanni Rotondo, ha preso fuoco. L'episodio è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal casello Vasto Sud. L'autista è riuscito ad arrestare la corsa del mezzo prima che questo venisse avvolto completamente dalle fiamme. Ha tentato di spegnare l'incendio con l'estintore in dotazione ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno domato l'incendio e gli agenti del distaccamento Vasto Sud della Polstrada.

Tanta paura per le 51 persone a bordo ma fortunatamente nessun ferito. In attesa dell'arrivo di un nuovo mezzo per proseguire il pellgrinaggio i passeggeri hanno ricevuto assistenza dalle squadre di soccorso.

Poco più di un mese fa, sempre nel tratto compreso tra i caselli Vasto Nord e Vasto Sud, un altro autobus era andato a fuoco. In quel caso si trattava di un mezzo che viaggiava in direzione nord, con a bordo molti studenti universitari.