E' una sfida da dentro o fuori. Stasera alle 20.30 al PalaBCC si disputa gara 3 dei quarti di finale playoff. Chi vince vola in semifinale contro il CUS Ionico Taranto, che ha regolato in due gare il Venafro, chi perde resta a casa con tanti rimpianti.

La terza sfida in una settimana tra le due formazioni abruzzesi promoette spettacolo e tanto agonismo in campo. La Bls Lanciano, dopo un avvio di stagione difficile e l'accesso nei playoff con l'ultimo posto disponibile, ora ha la possibilità di conquistare qualcosa che mai avrebbe immaginato.

Dal canto loro i vastesi hanno accarezzato per alcune gare la possibilità di vincere il girone G, dovendosi arrendere solo ad un Molfetta (peraltro batttuto nella gara di ritorno) straripante. Oggi, dopo una stagione sempre al vertice, in casa BCC Vasto nessuno vuole pensare ad un'eliminazione.

Sarà una gara condizionata dall'assenza di Vincenzo Dipierro tra i biancorossi. Dopo l'infortunio rimediato in gara 2 il play biancorosso dovrà rinunciare a questa sfida, confindando nella vittoria dei compagni per poi ripresentarsi in campo nelle prossime gare.

Palla a due alle 20.30 e, alla fine dei 40 minuti di gioco effettivo, si saprà quale delle due formazioni porterà alta la bandiera dell'Abruzzo nel prosieguo dei playoff. A Vasto, naturalmente, tutti si augurano che questa bandiera sia biancorossa.