Tra i tanti mezzi che partecipano al Giro d'Italia spicca il Pullman Azzurro, mezzo della Polizia Stradale, allestito come un'aula multimediale per insegnare la sicurezza stradale agli studenti delle scuole elementari e medie. Quindi, oltre all'impegno costante per garantire la sicurezza dei ciclisti e della carovana lungo il percorso, gli agenti della Polizia sono impegnati in questa azione educativa. E' il Commissario Capo Ambra Gentile ad essere responsabile del progetto. A San Salvo l'ha accolta il comandante della sottosezione di Vasto della Polizia Stradale, Carmine Pontassuglia, insieme agli altri colleghi presenti sul territorio.

I bambini, che nelle scorse settimane sono stati impegni nel progetto BiciScuola, hanno seguito con interesse le lezioni della Polizia Stradale e sono stati anche premiati (le classi V A e V B della scuola di Via Verdi) sul palco del Villagio di partenza.

Nell'intervista la dottoressa Gentile illustra le finalità del progetto.