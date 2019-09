Ormai ci siamo: sabato 11 maggio alle ore 17 al campo della 167 di Vasto andrà in scena la sfida tra Bacigalupo Vasto e Poggio degli Ulivi, valida per la semifinale d´andata del campionato regionale giovanissimi.



Presentiamo le due squadre che si contenderanno l´accesso alla finalissima, cominciando innanzitutto a conoscere meglio i pescaresi. Il Poggio degli Ulivi, società presieduta da Francesco Ciccarelli, è campione regionale in carica (l´anno scorso conquistò il titolo battendo in finale la R.C. Angolana) ed è allenato, nella categoria giovanissimi, da mister Augusto Gabriele (vecchia conoscenza della Vastese, dove giocò nella stagione 1994-1995); alla fine della regular season ha ottenuto il primo posto nel girone A con 81 punti (26 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), segnando 151 reti e subendone 15. Il reparto avanzato pescarese è guidato dalla punta centrale Sow (capocannoniere del girone A con 40 reti realizzate) che è supportato dal trequartista Petricca (a quota 19 gol) e dagli esterni Bonavita (a quota 29) e Fiucci (a quota 25).



Il Poggio degli Ulivi ha fatto bottino pieno in casa, conquistando 15 successi su 15 gare interne disputate, ma ha collezionato qualche passo falso in trasferta (sconfitta con la Marsica e pareggi sui campi dei Delfini Biancazzurri, dell´Olympia Cedas e del Cologna). Negli ultimi 3 anni, nel campionato regionale giovanissimi abruzzese, il Poggio degli Ulivi ha perso solo due volte: oltre al già citato k.o. del 1 novembre 2012 contro la Marsica (2-1), l´altra sconfitta risale al 22 maggio 2011, quando i pescaresi si arresero ai rigori al Teramo nella finalissima regionale. Dati che indubbiamente testimoniano la forza della società del presidente Ciccarelli, una delle tradizionali "regine" del calcio giovanile abruzzese.



Per quanto riguarda la Bacigalupo, allenata da mister Maurizio Baiocco, è arrivata al secondo posto nel girone B con 75 punti ottenuti (24 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), segnando 85 reti e subendone 18. La squadra vastese ha vinto tutte le partite (14 successi su 14 gare) disputate sul campo della 167, terreno di gioco che è una specie di "roccaforte" per la Bacigalupo. L´attaccante Natalini, con 30 reti realizzate, si è laureato capocannoniere del girone B; i ragazzi di mister Baiocco inoltre sono riusciti a riportare una società vastese alle fasi finali dopo 3 anni di astinenza (non succedeva dal 2010).



La Bacigalupo è l´unica società di tutta la provincia di Chieti presente a queste semifinali dei campionati allievi e giovanissimi regionali: infatti negli allievi le due semifinali in programma sono R.C. Angolana-Celano e San Nicolò-Poggio degli Ulivi (due squadre pescaresi, una teramana e una della provincia dell´Aquila), mentre nei giovanissimi, oltre a Bacigalupo-Poggio degli Ulivi, l´altra semifinale è Delfini Biancazzurri-R.C. Angolana (entrambe formazioni pescaresi).



La squadra di mister Baiocco cercherà in tutti i modi di dare fastidio ai campioni regionali in carica del Poggio degli Ulivi: sarà sicuramente molto importante la gara di andata, in programma sabato 11 maggio alle ore 17 al campo della 167 di Vasto. La Bacigalupo dovrà provare a ottenere un risultato positivo in casa per poi andarsi a giocare tutte le proprie chances nel match di ritorno (domenica 19 maggio alle ore 17) in trasferta all´Accademia del Calcio "Adolfo De Cecco", centro sportivo che ospita le partite interne del Poggio degli Ulivi.



Per la partita di sabato 11 maggio al campo della 167, la Bacigalupo farà partecipare la propria scuola calcio a questo bellissimo pomeriggio di sport. L´invito che rivolgiamo anche alla città è quello di venire al campo della zona 167 e di far sentire la vicinanza ai giovani vastesi che stanno lottando per obiettivi importanti e che rappresentano il nostro futuro: Vasto torna alla ribalta anche nel settore giovanile. L´appuntamento, lo ribadiamo, è fissato per sabato 11 maggio alle ore 17 al campo della 167 di Vasto.





Loris Napoletano