Si rinnova in questo fine settimana la Festa di Santa Maria di Pennaluce. Dopo la processione della statua della Madonna dalla chiesetta di Punta Penna a San Paolo Apostolo, questo pomeriggio, con partenza alle 15.30, i fedeli hanno percorso il tragitto inverso, per riportare la sacra effigie nella sua chiesa, per celebrare la messa alle 19.Molta apprensione legata alle condizioni meteo, che ha comunque permesso lo svolgimento del pellegrinaggio di fede.

Domani mattina, tempo permettendo, alle 8.30 prenderà il via la processione che porterà la Madonna in porto. Da qui avverrà l'imbarco, con la caratteristica processione in mare sui motopescherecci. Al ritorno in porto la statua verrà riportata in chiesa, dove ci sarà la Santa Messa celebrata dal parroco don Gianni Sciorra. Saranno due giorni caratterizzati anche dal divertimento e della convivialità. L'associazione Mare Nostrum proporrà, sia stasera che domani, la Sagra del Pesce. I fedeli della parrocchia allestiranno la pesca di beneficenza e nei due giorni sarà presente il complesso bandistico "San Martino".

La serata conclusiva della festa sarà allietata dalla musica dei Marron Glaces.