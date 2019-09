Domenica 12 maggio in occasione della “Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana”, ci sarà l’inaugurazione della nuova sede della Croce Rossa presso il palazzo Furii Teresa, in via Orientale. La nuova sede, concessa dal Comune di Casalbordino, vuole essere un segnale di collaborazione con la Croce Rossa volontaria sempre di grande aiuto.



Il programma della giornata è il seguente:

alle 8.30, fino alle 12.30 i volontari effettueranno la misurazione gratuita della pressione arteriosa e della glicemia alla cittadinanza. alle 10.00 Santa messa nella chiesa S. S. Salvatore, officiata da Don Silvio,

alle 11.00 una simulazione di primo soccorso,

alle 12.00 il tanto atteso taglio del nastro della sede di Casalbordino, alla presenza del vice presidente nazionale della C.r.i., la Prof.ssa Maria Teresa Letta ex Commissario Regionale C.r.i. Abruzzo, zia dell’attuale presidente del consiglio Enrico Letta, il sindaco Remo Bello e la presidente del comitato locale di Vasto Maria Luisa Del Forno.

Subito dopo è previsto un piccolo rinfresco conviviale tra tutti i partecipanti offerto dal Comune di Casalbordino che ha patrocinato l’iniziativa.



Con le elezioni dei nuovi vertici nazionali si è concluso domenica 27 gennaio 2013, il lungo periodo di commissariamento della Croce Rossa Italiana e inizia così il processo di riordino interno che la vedrà trasformarsi, a seguito del “Decreto legislativo di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.r.i.), a norma dell'articolo 2, della legge n. 183 del 2010, in associazione privata.