Politicamente si chiama riunione di pre-Consiglio. E' il vertice con cui, prima di ogni Consiglio comunale, la maggioranza cerca l'accordo su come votare in aula. L'assemblea civica è convocata per lunedì per approvare l'indispensabile rendiconto consuntivo, in assenza del quale l'amministrazione cade e si va alle elezioni anticipate.

Nel centrosinistra che credeva di aver risolto la sua crisi interna sostituendo l'assessore dimissionario, Antonio Spadaccini, con il socialista Luigi Masciulli, tira ancora aria di burrasca. Al momento, le incognite sono due, rappresentate da altrettanti consiglieri comunali: Luigi Marcello (Giustizia sociale) e Domenico Molino (Pd). Il primo aveva posto il veto sull'ingresso del Psi in Giunta, il secondo voleva l'azzeramento e, probabilmente, aspirava anche a diventare assessore. Delusi dalla soluzione della crisi, potrebbero essere due spine nel fianco per il sindaco, Luciano Lapenna e per la tenuta della maggioranza.

Oggi, alle 17.30, consiglieri comunali e segretari dei partiti del centrosinistra si riuniranno in municipio col sindaco e col presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità a un giorno e mezzo dalla seduta decisiva. (Seguono aggiornamenti)