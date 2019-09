Dopo aver analizzato tutto quello che ci è stato possibile analizzare, il gruppo "San Salvo 5 Stelle" ha preso una posizione in merito alla riapertura al traffico di Piazza San Vitale.



Qualche mese fa, siamo stati promotori di una raccolta firme contro la riapertura al traffico di via Roma e C.so Umberto e come soluzione alternativa a quella riapertura avevamo pensato alla riapertura della piazza in oggetto considerando inoltre dei possibili parcheggi.



All’interno del nostro gruppo le soluzioni erano diverse e non essendo sicuri di prendere una posizione chiara a causa della mancanza di competenza in materia abbiamo preferito non esplicitare il nostro pensiero.



Tuttavia abbiamo sempre riconosciuto che quella piazza, quello spazio, così com’è fosse davvero inutile, pertanto dopo la proposta dell’amministrazione, circa un mese fa abbiamo deciso di ascoltare i cittadini “internauti” promuovendo un sondaggio, che però ha avuto pochissimi voti, nonostante fosse stato visualizzato da circa 2000 persone, solo poco più di 100 hanno deciso di esprimere una posizione votando.



Per questo motivo alla proposta dell’amministrazione non ci sentiamo di opporci come stanno facendo altre forze politiche, piuttosto sollecitiamo alcuni di essi, competenti in materia, con il quale abbiamo avuto anche il piacere di confrontarci, a esternare la propria idea e non rispondere contro l’iniziativa di riaprire la piazza al traffico con un categorico no senza fare alcuna proposta alternativa.



Concludiamo dicendo che se dobbiamo scegliere tra lasciare la piazza così come è stata in questi anni o riaprirla al passaggio delle auto ricavando anche qualche parcheggio, seppur non numerosi, preferiamo la seconda, ma se ci fosse una valida alternativa a questa saremo ben contenti di poter valutare e considerarla.







San Salvo 5 Stelle