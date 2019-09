Una serata di musica e convivialità per salutare l'arrivo del Giro d'Italia che questa mattina partirà dal Lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina. E' quella organizzata ieri sera a poca distanza dal luogo dove erano in corso le operazioni di montaggio del villaggio tappa. A collaborare con l'amministrazione comunale è stata la Pro Loco di San Salvo, che ha coinvolto tutte le Pro Loco del territorio. In piazza stand con la presentazione di prodotti tipici e il lancio delle manifestazioni che si terranno durante l'estate.

A partire dalle 20, poi, la Protezione Civile Valtrigno ha cucinato e offerto pasta con la ventricina a tutti presenti grazie al mezzo da campo presente sul posto. In piazza anche un punto dedicato ad Antonello Di Rito, il giovane centauro scomparso un anno fa. I suoi amici indossavano delle magliette a lui dedicate.

Una serata che è andata avanti a lungo, con la musica ad accompagnare i tanti presenti. Tra loro anche qualche addetto ai lavori del Giro d'Italia che, dopo essere arrivato da Margherita di Savoia, ha deciso di trascorrere una serata diversa dal solito.