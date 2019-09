Sono state necessarie due ore di lavoro ai vigili del fuoco per spegnere il rogo che stava distruggendo la motrice di un tir e per mettere in sicurezza l'area del Centro Conad di San Salvo. L'allarme è scattato alle 22.45, quando al 115 è giunta la richiesta di aiuto dei lavoratori del grande magazzino di smistamento dei prodotti freschi destinati ai supermercati.

Dal distaccamento di Vasto è partita immediatamente una squadra di vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno trovato la motrice avvolta dalle fiamme. Il mezzo di trazione è stato semidistrutto dal rogo. Attorno alle 22.45 la situazione è tornata alla normalità. Visto che quando è scoppiato l'incendio gli addetti del Conad erano al lavoro, i vigili del fuoco tendono a escludere la natura dolosa dell'episodio. Sul fatto, in ogni caso, indagano i carabinieri.