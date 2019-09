Tantissime le persone accorse questa mattina a San Salvo marina per assistere alla partenza della settima tappa del Giro d'Italia che dopo 177 km si concluderà a Pescara passando anche per Cupello e Monteodorisio.



Facce note e meno note, del presente e del passato, del mondo della bici e del giornalismo sportivo e tantissimi tifosi provenienti da tutta la zona per assistere allo spettacolo della carovana rosa.

Circa 4.000 tra appassionati e semplici curiosi che non hanno voluto saltare l'importante appuntamento, per San Salvo si tratta infatti del debutto nella corsa rosa.

Numerose le iniziative a margine della tappa legate al Giro che hanno animato la mattinata con tanta musica, belle ragazze e gli immancabili gadget regalo che restano sempre tra gli oggetti più ambiti.