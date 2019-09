"Dopo la grande mobilitazione collettiva del 13 aprile scorso a Pescara per manifestare contro il progetto di concessione denominato Ombrina Mare 2 e in generale contro la petrolizzazione dell’Abruzzo, la Provincia di Chieti, nel pieno rispetto degli impegni pubblicamente assunti, ha istituito un tavolo di coordinamento tecnico-politico, composto da amministratori locali e rappresentanti di associazioni di categoria e ambientaliste".

Lo annuncia il presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, che ha "invitato per lunedì 13 maggio alle ore 11, a un mese esatto dalla manifestazione di Pescara, tutti i parlamentari abruzzesi, il presidente della Regione Gianni Chiodi e i presidenti delle Province costiere di Teramo, Valter Catarra, e Pescara, Guerino Testa, a un incontro con le amministrazioni locali e con le associazioni di categoria e ambientaliste presso la sala consiliare della Provincia di Chieti.

La data, scelta di concerto con i sindaci e le associazioni - spiega Di Giuseppantonio - è altamente simbolica perché dà il senso della continuità con la manifestazione del 13 aprile nella quale l’Abruzzo unanime ha pubblicamente evidenziato le proprie scelte per un futuro sostenibile e condiviso da chi vive e opera nella regione. Allora è stato intrapreso un discorso e il tavolo di coordinamento è lo strumento per portarlo avanti con la piena partecipazione delle amministrazioni del territorio la cui unanime adesione, al di là degli schieramenti politici, rappresenta la migliore garanzia per un discorso condiviso e partecipato in linea con quelle che sono le scelte espresse dai cittadini".