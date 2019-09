Le squadre di soccorso avevano fatto appena in tempo a rientrare dopo l'intervento per l'incidente in viale Perth quando è arrivata la nuova chiamata d'emergenza. Sulla statale 16, nel tratto compreso tra lo svincolo per via del Porto e il viadotto San Nicola, la Citroen C3 guidata da G.M. è uscita fuori strada, adagiandosi su un fianco e finendo la sua corsa contro un albero d'ulivo. Per lui e la ragazza che era al suo fianco, N.P., 20 anni, è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto, anche se fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto, gli agenti della Polizia Provinciale e quelli della Polizia Municipale di Vasto. Nel tratto interessato dall'incidente e dai soccorsi è stato disposto il senso unico alternato. Dopo che il carroattrezzi ha recuperato la vettura, parzialmente distrutta, la viabilità è tornata alla normalità. E' stato necessario l'intervento dell'Anas per la pulizia dell'asfalto dall'olio perso dalla vettura dopo l'incidente.

Sulle cause che hanno provocato l'uscita di strada della vettura con i due giovani a bordo sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale. In quel tratto di statale 16 già altre volte, in giorni di pioggia, si sono verificati incidenti.