E' il giorno tanto atteso da quando ci fu l'annuncio ufficiale che San Salvo avrebbe ospitato la partenza di una tappa del Giro d'Italia. E' la prima volta in città per la Corsa Rosa. Quello andato in scena ieri sera e questa notte è un copione che per gli appartenenti alla carovana si ripete ogni volta uguale, cambiano solo gli scenari. Ore di lavoro e preparativi perchè lo sport e lo spettacolo siano sempre di primo livello.

Ieri sera nell'area dedicata al Villaggio di partenza non c'era nulla se non le transenne. Qualche passante scherzosamente si chiedeva: "Ma non è che è tutto un bluff e il giro non viene?". C'erano solo le transenne, poi è arrivato qualche camion che ha iniziato a scaricare il materiale. Il tenace lavoro degli operai ha permesso di tirare su il villaggio e farlo trovare questa mattina come fosse spuntato magicamente dal terreno.

Intanto negli alberghi di San Salvo, Vasto e Termoli arrivavano gli autobus con le squadre, provenienti da Margherita di Savoia. I ciclisti a cena e a riposare, i meccanici a revisionare le bici così da farle trovare pronte questa mattina. Un lavoro da compiere con accuratezza, sfruttando tutte le attrezzature messe a disposizione dai camion che sono delle vere officine mobili. Un lavoro che in pochi possono immaginare quando vedono i ciclisti sfrecciare in sella alle loro due ruote in carbonio. Eppure un lavoro tanto prezioso, da svolgere dopo chilometri di viaggio e ore di lavoro. Operazioni quasi rituali, che abbiamo potuto osservare grazie alla disponibilità di Klaus e del suo giovane collega della Vacansoleil.

Questa mattina la sveglia presto, mentre tifosi, appassionati o semplici curiosi affolleranno le aree del lungomare di San Salvo Marina. I ciclisti faranno la colazione che somiglia più ad un pranzo, per poter affrontare i 162 chilometri che li condurranno a Pescara. Si passerà per il centro storico di San Salvo, Cupello, Monteodorisio, prima di far rotta verso la costa.

La tappa (clicca qui).

E poi di nuovo verso la collina, con Lanciano, Guardiagrele, poi Chieti, ed infine Pescara. Il villaggio di partenza si animerà dalle prime ore della giornata, per raggiungere il clou quando i ciclisti sfileranno, uno ad uno, per scrivere il loro nome sul foglio firma. Poi, ci sarà certamente la possibilità di conquistare foto e autografi con i proprio beniamini. E poi stasera la festa che chiuderà questo appuntamento, nel centro di San Salvo, per ringraziare il Comitato Tappa, guidato da Mario D'Angelo, e le associazioni che hanno preso parte all'appuntamento definito da più parti come "storico" per la città.

I leader:

Maglia Rosa - Luca Paolini

Maglia Rossa - Mark Cavendish

Maglia Azzurra - Giovanni Visconti

Maglia Bianca - Fabio Aru