La settima tappa del Giro d'Italia 2013 si svolge interamente nel territorio abruzzese. Da San Salvo Marina a Pescara, attraversando costa e collina. Dopo il via dal lungomare Cristoforo Colombo, con il chilometro zero fissato sulla provinciale, i ciclisti hanno attraversato San Salvo prima di fare rotta verso Cupello. Da qui passaggio per Monteodorisio e poi via di nuovo verso la costa.

Nelle immagini di Nicola Sammartino, dello Studio Photorama di Cupello, il racconto del passaggio della Corsa Rosa nel centro del Vastese.