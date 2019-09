E' stata una partita al cardipalma quella tra Tcm Group Bts San Salvo e Teate Chieti, sfida valevole per il playout di serie C di pallavolo. Nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele le due squadre hanno lottato per la conquista del secondo posto del girone e alla fine sono stati i sansalvesi a prevalere.

La squadra allenata da Giuseppe Del Fra era partita col piede giusto, aggiudicandosi il primo set per 25-21. Ma la formazione ospite nel secondo parziale ha trovato dei buoni turni in battuta, mettendo in difficoltà la difesa avversaria e riuscendo a pareggiare il conto dei set con il punteggio di 25-23.

Il resto del match è stato combattuto sempre punto a punto, col la Bts San Salvo che nei momenti cruciali è riuscita sempre a trovare l'affondo decisivo, in particolare sfruttando al meglio il muro. Il terzo e quarto set si sono conclusi sul 25-23 e 26-24. Punti preziosi in classifica che valgono il secondo posto nel girone playout quando mancano due giornate alla fine.

"Non dobbiamo abbassare la guardia proprio ora -ha commentato Del Fra-, per poter chiudere in bellezza quella che sarà ricordata come la stagione dei rimpianti". Infatti, dopo un'avvio di campionato positivo, la formazione sansalvese ha accusato un calo che l'ha portata a doversi giocare la salvezza nei playout. Nelle ultime settimane, però, gioco e risultati sono tornati con costanza. Una buona base da cui poter ripartire nella prossima stagione.