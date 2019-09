Attimi di paura nel pomeriggio in viale Perth, tratto sud della circonvallazione Histoniense. Per cause al vaglio della Polizia Municipale, un'Audi A3 che procedeva in direzione Sant'Antonio Abate, ha urtato una Fiat Tempra SW parcheggiata a bordo strada. L'impatto è stato molto violento, causando il ribaltamento dell'Audi A3. A prestare i primi soccorsi, aiutando i giovani ad uscire dall'abitacolo, sono stati alcuni passanti, che avevano assistito increduli alla scena.

Sul posto, gli uomini del distaccamento di Vasto dei Vigili del fuoco, che hanno verificato l'assenza di pericolo dovuto allo scontro tra le auto e al ribaltamento dell'Aud. Oltre alla Polizia Municipale, anche gli uomini del commissariato di Polizia di via Bachelet.

A finire al San Pio da Pietrelcina di Vasto, dopo le prime cure sul posto da parte del personale del 118, sono stati M.M., 20 anni, e gli altri tre giovani che erano in auto con lui.

Il tratto della circonvallazione è rimasto chiuso al traffico per diversi minuti, per permettere i rilievi e la rimozione delle autovetture.