Da un nostro lettore, Domenico Di Tullio, riceviamo e pubblichiamo:

"Aprendo i vari quotidiani e leggendo sui siti vastesi la notizia che la biglietteria della stazione ferroviaria di Contrada SanTommaso è chiusa per malattia dell'impiegato non mi ha piu di tanto fatto scalpore

Inviterei i Sindaci e assessori dei comuni di Vasto e San Salvo a recarvi di sera dopo le 21 li alla stazione e rendersi conto: senzatetto, ubriachi... C'e anche un annuncio che dall'altoparlante annuncia di stare attenti per la presenza di telecamere che dovrebbero riprendere. C'e da chiedersi: funzionano?



Sicuramente no. C'e un distributore di bevande, tramezzini, cioccolata... peccato che è rotto da parecchi mesi e ormai i tramezzini e altri generi di consumo sono scaduti. Qualcuno ha detto che i distributori sono stati rotti da vandali e la ditta non sostituisce i distributori, ci sono le telecamere per rendersi conto chi sia stato.



Ma le telecamere non funzionano. Penso che sia la stazione FFSS la piu abbandonata. Sindaci, fate qualche cosa prima che sia troppo tardi".