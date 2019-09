"Abbiamo attivato una procedura d'interpellanza per trovare personale disposto a lavorare alla stazione di Vasto-San Salvo in modo da riaprire la biglietteria non solo di mattina, ma anche di pomeriggio sei giorni a settimana. Rimarrà chiusa solo di domenica". Lo comunica l'ufficio stampa di Trenitalia dopo le proteste dei viaggiatori per la chiusura della biglietteria dello scalo ferroviario di contrada San Tommaso.

"E' una situazione che abbiamo ereditato dalla direzione nazionale", fa sapere la direzione regionale. "Al di là di questo episodio, stiamo provvedendo a riorganizzare il personale, rimodulando i turni di lavoro".