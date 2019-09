Domani San Salvo abbraccerà per la prima volta il Giro d'Italia. I ciclisti arriveranno già questa sera, provenienti da Margherita di Savoia, dove si concluderà la sesta tappa. Se per San Salvo la Carovana rosa è una novità assoluta, il Vastese ha una lunga tradizione legata ad una delle corse ciclistiche per eccellenza, seconda solo al Tour de France. Ripercorriamo gli appuntamenti degli ultimi 15 anni.

1998 - Il 26 e 27 maggio è Vasto ad ospitare il Giro d'Italia, con le tappe Foggia-Vasto e Vasto-Macerata. La vittoria in via Ciccarone, rettilineo d'arrivo della corsa, va allo svedese Magnusson, con Alex Zulle in maglia rosa. Il giorno successivo, dopo la beffa sul traguardo di Vasto, sarà Re Leone Mario Cipollini ad alzare le braccie al cielo a Macerata. E' quello l'anno del trionfo di Marco Pantani (che poi vincerà anche il tour). Il Pirata alloggiò a Vasto Marina con la sua squadra, la Mercatone Uno. La sera del 26 maggio, nonostante fosse arrabbiato per com'era andata la tappa (e la vittoria mancata da un suo compagno di squadra) il Pirata si concesse a foto e autografi con i suoi fans.

2000 - Nell'anno del Giubileo il Giro partì da Roma. Il ritorno a Vasto ci fu il 19 e 20 maggio. Arrivo nuovamente in via Ciccarone, con Dmitrij Konyšev primo sul traguardo e un soprendente Matteo Tosatto in maglia Rosa. Il giorno successivo, con partenza dal piazzale del quartiere San Paolo, la corsa fece rotta verso Teramo, dove vinse l'australiano McKenzie.

2006 - Dopo qualche anno di sporadici passaggi è Termoli ad accogliere il Giro d'Italia. La tappa Francavilla-Termoli è la prima di Ivan Basso in maglia rosa (dopo la vittoria sulla Maielletta). Nella città molisana vince Tomas Vaitkus. Il giorno successivo, con partenza dal piazzale del porto di Termoli, è Franco Pellizzotti ad arrivare per primo a Peschici.

2008 - Torna a Vasto dopo 8 anni la Corsa Rosa. La modalità è la stessa che ci sarà domani a San Salvo, con la città sede solo della partenza e non dell'arrivo del giorno precedente. I ciclisti arrivano sulla costa dopo il trasferimento da Peschici. Il villaggio è in piazza Baden Powell, di fianco alla scuola media Rossetti. Si parte in direzione Pescocostanzo, dove vincerà Gabriele Bosisio. In maglia rosa c'è l'italiano Giovanni Visconti. Tra le star più acclamate ci sono Paolo Bettini, bi-campione del Mondo in carica e lo spagnolo Alberto Contador che vincerà poi la corsa a tappe.

2011- Il traguardo volante in piazza Verdi riporta il Giro d'Italia sulle strade del Vastese. Il passaggio è velocissimo ma i tanti appassionati hanno modo di divertirsi con la carovana pubblicitaria che fa tappa in città.

Le foto dal 1998 al 2011 sono dell'archivio G.Ritucci. Le foto del 2008 e 2011 sono di Massimo Molino.