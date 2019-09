"Sono contento. Mi impegnerò al massimo per essere utile alla collettività". Sono le prime parole del nuovo assessore della Giunta municipale di Vasto. Nato a Palmoli 47 anni fa, Luigi Masciulli si è laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Terminati gli studi, ha svolto la pratica forense prima nel capoluogo lombardo, poi a Vasto, nello studio dell'avvocato Salvatore De Simone, in corso Italia. E' sposato con Raffaella Mascilli; anche lei è laureata in legge e abilitata all'avvocatura, ma ha deciso di svolgere un altro lavoro: è dipendente dell'Hotel Excelsior di Vasto Marina. "Due avvocati nella stessa casa sarebbero stati troppi", scherza Masciulli. Tre anni fa è nata la piccola Emma.

Si era candidato nel Vastese alle elezioni provinciali 2009 nella lista dei Democratici per l'Abruzzo, in cui risultò il più votato, ma non riuscì a conquistare un seggio nel Consiglio provinciale perché la lista non raggiunse il quorum.

E' al suo primo incarico politico: alle elezioni comunali 2011, è stato il terzo più votato nella lista Giustizia sociale. Con la nomina ad assessore di Mario Olivieri, Masciulli è subentrato in Consiglio comunale il 18 giugno 2011. "La mia candidatura - dice - è nata per cercare raccordo e sinergia tra Vasto e l'entroterra". A maggio del 2012 lascia Gs per tornare nel Partito socialista, in cui aveva già militato in passato. Il divorzio da Giustizia sociale non è indolore. Tant'è che, quando si comincia a parlare di lui come futuro assessore, Luigi Marcello, capo della lista civica, pone il veto. Ma la nomina arriva ugualmente. "Alle polemiche risponderò nei prossimi giorni. Di quale assessorato mi occuperò? Non lo so. Martedì deciderà il sindaco, ma già mi ha detto che le mie saranno deleghe pesanti".