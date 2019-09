Il Comune di San Salvo chiede la collaborazione dei cittadini per l’arrivo della carovana dei girini per la settima tappa del 96° Giro d’Italia.

“Un’occasione storia – ribadisce il sindaco Tiziana Magnacca – per la nostra Città e per tutti gli sportivi abruzzesi che potranno vedere da vicino i campioni del ciclismo per quella che sarà una grande festa di sport”.

In particolare il sindaco ricorda che è stata emanata un’ordinanza, a firma del comandante della Polizia municipale Saverio Di Fiore, per la chiusura al transito e la sosta sempre per il 10 maggio dalle 5 sino al termine del passaggio della corsa in piazzale Cristoforo Colombo, lungomare Cristoforo Colombo, via Paolucci, via Grasceta (Buonanotte), rotaroria Alpini, rotaroria via San Rocco, via Fontana Nuova, Corso Umberto I, corso Garibaldi, Via Duca degli Abruzzi, via Istonia.

Tra i ventisei appuntamenti che hanno caratterizzato il cartellone delle manifestazioni a margine del Giro d’Italia da ricordare:

9/5

- dalle ore 18.00 in viale Berlinguer a San Salvo Marina “Promozione del territorio, manifestazioni culturali ed enogastronomiche a cura dell’Unpli Chieti e delle Pro loco del Vastese

- arrivo negli alberghi delle squadre partecipanti al Giro d’Italia

10/5

- dalle ore 9 appuntamento per la partenza della settima tappa, che avverrà alle 12.30, in piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina

- dalle ore 19 in piazza San Vitale “Festa di saluto e dell’arrivederci” con canti, balli, degustazione prodotti tipici a cura dell’Amministrazione comunale e della Pro loco.