Nell'estate del 1975 vennero a cantare a Vasto prima, il 27 luglio, il trio Venditti, Cocciante e De Gregori, poi Edoardo Vianello e Wilma Goich il 7 agosto. Si esibirono in quello che all'epoca era il Dancing Da Mimì e proprio a distanza di anni, sul profilo del locale, attivo ancora oggi, è stato twittato un documento d'epoca.



Si tratta del contratto relativo alla prestazione artistica dei cantanti, datato 15 luglio 1975: 600.000 lire per i primi e 800.000 per i secondi, con due consumazioni per elemento, per tre ore di esibizione, dalle 21 alle 24. Una vera e propria chicca resa pubblica grazie al web.



Edoardo Vianello quando qualche anno fa è tornato a cantare a Vasto Marina aveva dei bei ricordi della sua precedenza esperienza in città. Tanti gli artisti che in quegli anni sono passati al Dancing Da Mimì, tra questi anche Don Lurio, e non è escluso che anche per loro possa possa sbucare qualche pezzo d'epoca.