"Non ho ancora deciso. Voglio valutare". Giovanna Paolino, new entry nel Consiglio comunale di Vasto, non si sbottona. A quattro giorni dall'importante seduta di bilancio, la nuova consigliera non anticipa la sua scelta. Nel 2011 si è candidata con la lista civica Giustizia sociale: "Ci tenevo molto. Non sono stata eletta per due soli voti", ricorda a ZonaLocale.it.

Da oggi è ufficialmente un membro del Consiglio comunale di Vasto. Pochi minuti prima delle 14 il sindaco, Luciano Lapenna, ha nominato assessore Luigi Masciulli, che sostituisce il dimissionario Antonio Spadaccini. Di conseguenza, per il meccanismo automatico della surroga, Paolino entra a far parte dell'assemblea civica.

"Il mio ingresso in Consiglio è una bella notizia. Non ho ancora deciso se aderirò al gruppo consiliare di Giustizia sociale oppure no. Mi godo questo momento e, nel frattempo, voglio valutare prima di ufficializzare la mia decisione, che annuncerò in aula".

L'unica cosa certa è che farà parte della maggioranza di centrosinistra.