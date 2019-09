E' una di quelle notizie che sembrano uscite fuori da una candid camera. "Da oggi e fino a nuovo avviso la biglietteria di Vasto-San Salvo restera' chiusa per malattia dell'operatore". Questo il cartello appeso al vetro della biglietteria della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo. E' l'ennesimo segnale della lenta e progressiva perdita d'importanza dello scalo vastese: se l'unico operatore in forza alla stazione è malato non c'è garanzia del servizio. E i viaggiatori sono costretti ad utilizzare le macchinette automatiche presenti nella sala d'aspetto.

Una notizia che è stata ripresa anche dall'Ansa e ha fatto il giro degli organi d'informazione. Dopo la dismissione in corso dei binari destinati al traffico merci e il servizio garantito sono in alcune fasce orarie, ecco che un altro disservizio colpisce il territorio.