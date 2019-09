E' ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santo Spirito di Pescara il 48enne vastese vittima ieri di un incidente sul lavoro a Vasto Marina, ma le sue condizioni, a detta di amici e familiari che non lo lasciano un attimo da solo, sono tuttavia in netto miglioramento. M.F. è ricoverato in osservazione presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale pescarese. Dopo la notizia dell'incidente sono state ora di angoscia, in attesa di conoscere il suo stato di salute.

I medici del Santo Spirito non si sbilanciano in diagnosi precoci, poichè sono necessarie altre 48 ore di osservazione prima di poterlo dichiarare fuori pericolo. In queste ore l'uomo sta ricevendo tante visite e telefonate di persone che vogliono sincerarsi sulle sue condizioni.