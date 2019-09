Ultimi giorni per il progetto, “Stappiamo e raccogliamo per l’Airc”! L’iniziativa giunta ormai alla quarta edizione, sta vivendo un periodo di grande partecipazione in tutti gli istituti scolastici e non solo. Il progetto interscolastico promosso dall’IISS Pantini - Pudente e coordinato dal prof. Nicandro Gambuto, ha coinvolto tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, ed alcune dei paesi limitrofi.

Durante la diffusione della manifestazione nelle scuole si è associata anche un attività di formazione e divulgazione scientifica sulle tematiche ambientali e sul sistema di raccolta differenziata del materiale plastico. Ma siamo ormai alle ultime battute dato che entro la metà di maggio, sarà cominciata in maniera massiccia la fase di recupero di tutti i tappi presenti nei punti di raccolta, per destinarli presso il Centro Ecotec di Ortona.

Quest’anno in collaborazione con l’organizzazione nella fase di diffusione del messaggio e di recupero materiali si sono inseriti anche i ragazzi del Clan “Shalom” del Gruppo Scout Vasto 1. Luca, studente del Liceo Scientifico di Vasto e appartenente al gruppo scout fin dall’età di 8 anni commenta così l’iniziativa, sulla richiesta del perché proporre un idea del genere: “E’ necessario avere e creare una propria coscienza ambientale, il futuro è nostro! quindi dobbiamo cercare di migliorare l’ambiente e non certo di distruggerlo. In particolare, siamo noi giovani che dovremmo essere i più responsabili e coscienziosi quando si parla di ambiente, anche se abbiamo anche il diritto di riceverlo pulito e protetto dagli adulti che oggi lo governano”.

Luca sulla fase di raccolta: “Raccogliamo qualsiasi tipo di tappo, non solo delle bottiglie di acqua, ma anche di detersivo, succo di frutta, latte! Al progetto diffuso nelle scuole abbiamo aggiunto altri cartoni in altri punti di passaggio e all’Oratorio Salesiano, nostro centro di raccolta". Lo slogan di Luca?: “Si Tappi, No cancro!”

Dunque il carico dei materiali è ormai alle porte, si invita la cittadinanza coinvolta e le persone che hanno fatto raccolte personali, a portare entro i prossimi 10 giorni i tappi nei centri di raccolta: gli IISS Pantini – Pudente e le altre scuole aderenti, l’Oratorio dei Salesiani in via San Domenico Savio 1, o laddove sono presenti i cartoni recanti il logo “Stappiamo e raccogliamo per l’Airc”.

Nei primi di giugno ci sarà la Festa conclusiva con una manifestazione che sarà diffusa e comunicata per via dei principali mezzi di informazione locali.

Angelo Marzella