Il 5 maggio scorso, presso il palazzetto dello sport Riano Sport Center di Roma si sono svolte le finali dei Campionati Italiani WKF di Kung Fu e Sanda della World Kung Fu Federation. Oltre 600 gli atleti che si sono qualificati alla finale, dopo avere gareggiato nelle varie tappe in tutta Italia, e che hanno partecipato con l’impegno e la grinta di diventare campioni d'Italia.



Il palazzetto era ornato per le grandi occasioni e il pubblico numeroso, accorso da tutta Italia. A dare lustro alla Tullio Academy sono stati i seguenti allievi: Antonella Raducci, Nico Troiano, Stefano Di Pietro, Stefania Canosa, Antonio Canosa, Ramona Di Matteo, Raul Papuc, Marco Mancini, Matteo Cretì, che hanno totalizzato 13 medaglie nelle varie specialità.



Orgoglio della stessa Tullio Academy è comunque stato riportare a casa ben 6 titoli italiani: Antonella Raducci Campionessa Italiana di combattimento Light Sanda, Antonella Raducci Campionessa Italiana di Arma Lunga, Stefano Di Pietro Campione Italiano di Arma Lunga, Antonio Canosa Campione Italiano di Arma Corta, Stefania Canosa Campionessa Italiana di Arma Corta, Raul Papuc Campione Italiano di Arma Corta.



Per preparazione e professionalità il M° Rocco Tullio è stato nominato responsabile generale della World Kung Fu Federation per la regione Abruzzo, tra gli applausi di tutti i maestri e degli atleti presenti. Ancora un grande risultato della Tullio Academy ed un grande riconoscimento al maestro, che, ormai ha consolidato la propria posizione nell'intero panorama nazionale delle arti marziali.