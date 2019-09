La Vastese Juniores ad un passo dalla vittoria del campionato, non ne approfitta e si complica la vita perdendo in casa 3-2 contro il Fossacesia terzo in classifica dietro lo Scerni. La squadra di Stivaletta, che ha avuto un'involuzione dal punto di vista del gioco rispetto all'inizio della stagione, ha pagato la scarsa concretezza in fase offensiva, nessun tiro nello specchio della porta e pochi quelli totali nei 90 minuti. Da segnalare anche le importanti assenze per squalifica di Pantalone e D'Alessandro e quelle di Giorgio Finamore per infortunio.

Adesso alla Vastese serviranno i 3 punti per la certezza matematica, resta l'ultima partita da giocare lunedì prossimo in trasferta contro lo United Cupello, una vittoria consentirebbe ai biancorossi di aggiudicarsi il campionato e disputare il torneo d'Elite il prossimo anno, altrimenti, in caso di altro risultato bisognerà attendere quello dello Scerni impegnato ad Ortona contro lo Sporting.

La partita. C'è grande concentrazione in casa Vastese, la squadra vuole i tre punti per chiudere il discorso, al 6' il tiro di Antonino da posizione ravvicinata finisce fuori, all'11' Di Laudo in rovesciata colpisce involontariamente con il piede la testa di Paolini che rimane a terra privo di sensi per qualche secondo, fortunatamente il difensore si riprende subito e viene medicato, per lui solo un taglio al sopracciglio, ma deve abbandonare il campo per essere medicato, al suo posto entra Arcaroli. Al 17' la conclusione di Di Laudo sorvola la traversa, il Fossacesia risponde al 19' con il neo entrato e la sfera finisce in calcio d'angolo deviata da Delle Donne, sul corner successivo svetta Natale di testa che sigla il vantaggio ospite. Passano quattro minuti e i padroni di casa pareggiano, Savino apre sulla destra per Ayoub che riceve palla e avanza verso l'area, si ferma, disorienta due avversari, calcia e insacca il pareggio. Al 38' buona occasione per Angelo Finamore che di sinistro da due passi manda a lato di poco, al 46' Dumitru si proietta solitario in avanti, non interviene nessuno, ha il tempo di tirare, ma non crea pericoli.

Al 51' il colpo di testa di Dumitru si perde sul fondo, al 58' Ayoub tenta di soprendere la retroguardia avversaria, ma il suo tiro viene ribattuto, al 64' viene assegnato un calcio di rigore agli ospiti per un fallo in area su Dumitru, sul dischetto si presenta Polsoni che riporta in vantaggio i suoi. Al 68' è ancora Fossacesia, Milantoni da fuori area lascia partire un bolide che si insacca alle spalle di Delle Donne. La squadra di Stivaletta stordita prova a reagire, ma tira poco in porta, al 75' la punizione di Di Santo è debole, all'81' la conclusione di Angelo Finamore va fuori. Al 92' accorciano i biancorossi, tira Savino, Di Nardo devia nella propria porta ed è 2-3. Nei secondi finali la Vastese sfiora il pareggio, Ayoub avanza sulla destra si avvicina alla porta e tira, la palla colpisce l'esterno del palo, sulla ribattuta Moretta non ci arriva, ci prova Ayoub ma non entra. L'arbitro fischia la fine, il Fossacesia porta a casa i tre punti, la Vastese adesso penserà a battere lo United Cupello.

Tabellino

Vastese-Fossacesia 2-3 (1-1)



Marcatori: 20' Natale (F), 24' Ayoub (V), 64' Polsoni (F), 68' Milantoni (F), 92' Di Nardo (F) autogol

Vastese: Delle Donne, De Curtis, D'Adamo G., La Guardia, Chiari, Savino, Ayoub, Di Santo, Finamore A., Di Laudo (83' D'Adamo L.), Antonino (76' Moretta). A disposizione Schiavone, Rossi, Bucciarelli, Ierbs, Piras.Allenatore Stivaletta

Fossacesia: Priori, Abbonizio, Di Nardo, Milantoni (82' Persiani), Natale, Paolini (15' Arcaroli), Moretti (87' Arrizza), Paolucci, Tortella, Polsoni, Dumitru (90' D'Ettorre). A disposizione Santini, Evangelista, Di Nella. Allenatore Lanci

Arbitro: Luca Monteodorisio di Atessa