Il tempo a Bologna, non è dei migliori quest’anno e i biancorossi ne hanno risentito a lungo, ma ora che il sole e la primavera sembrano aver deciso di concedersi al capoluogo emiliano, anche il Boca Punta Penna ne gioisce e i risultati arrivano subito. Sono dodici i punti che separano i vastesi dal secondo posto, l’ultimo utile per giocarsi la terza finalissima consecutiva, quindi passi falsi non se ne possono più fare con sole otto gare da disputare e la prima delle otto finali viene brillantemente portata a casa.

Contro il Pian di Macina, che nella gara d’andata sconfisse i biancorossi con un sonoro 5-0, il Boca Punta Penna viene messo in campo da Bozzelli con un 4-2-4 di venturiana memoria con il quartetto difensivo composto da Mariotti Francesco e Maccione terzini con Capitan Cantalicio e Della Casa centrali, che sono stati perfetti non concedendo mai nulla agli avversari, facendo fare quindi da spettatore a Bruno, tutto ciò grazie all’aiuto dei due mediani Di Fabio – Serafini che hanno unito una qualità eccelsa a tantissima quantità, mentre i quattro giocatori offensivi sono stati Crisanti e Mariotti Gaetano sugli esterni, posizionati sul lato opposto al loro piede di calcio per tentare anche i tiri da fuori, con il tandem centrale formato da bomber Russo e Mileno, due giocatori che danno del Tu al pallone e hanno deliziato i compagni con giocate spettacolari.

Parte subito forte il Boca e al 5’ un gran lancio di Serafini imbecca Mileno che di prima appoggia per Russo che calcia poco fuori, passano altri cinque minuti ed è Crisanti che duettando con Di Fabio, riesce ad imbeccare Russo che calcia benissimo ma l’estremo difensore ospite si supera mandando in corner. Il pallino del gioco è nelle mani dei biancorossi e al 22’ Serafini appoggia per Mariotti che allarga su Mileno, che dopo aver saltato un avversario mette un pallone perfetto al centro sul quale Russo arriva puntuale ma la sfera finisce di pochissimo a lato. Ormai è un monologo dei biancorossi e al 30’ un altro grande lancio di Di Fabio imbecca Russo che al volo calcia di sinistro ma questa volta è il palo a dirgli di no. Il Primo tempo sembra concludersi senza altri sussulti, ma al 40’ arriva l’unico tiro ospite della gara sul quale Bruno è attento e devìa in angolo.

Nella ripresa spazio a Ricci per un esausto Mileno e subito il neo entrato si mette in mostra con alcune belle giocate, come quella che al 55’ manda Russo al tiro, ma ancora una volta è superlativo il portiere ospite. Entra anche Pedace per Mariotti Francesco e anche lui si mette in mostra con una bella sgroppata sull’out sinistro, prima di appoggiare a Crisanti che tenta il tiro a giro senza fortuna. Al 65’ l’arbitro ferma il gioco e in maniera assurda si dirige verso Maccione espellendolo, reo secondo lui di aver detto qualche parola di troppo, cosa che nessuno sembra aver visto o sentito in campo o fuori… Per ovviare all’assenza del forte terzino, esce Di Fabio e torna in campo Di Giacomo dopo 6 mesi dall’infortunio, piazzandosi basso a destra anche se dopo un minuto è proprio lui a cercare la rete dopo un uno-due con Russo, ma il suo tiro viene rimpallato in corner sul quale Cantalicio svetta in maniera poderosa ma il pallone lambisce il palo alla sinistra del portiere che ha potuto solo guardare. Il monologo Boca manca solo della rete vittoria e al 77’ Mariotti imbecca Russo sul filo del fuorigioco che arrivato a tu per tu con il portiere in uscita lo uccella con un bel pallonetto e porta finalmente in vantaggio i biancorossi. A questo punto, per guadagnare secondi preziosi, entrano anche Panerai e Bozzelli per Russo e Ricci.

L’arbitro dopo 4 minuti di recupero fischia la fine e il Boca Punta Penna festeggia una vittoria importantissima che porta in alto il morale che era un po’ in “decadenza” dei ragazzi che ora aspettando i risultati degli avversari sperano di aver accorciato la classifica, sapendo che con 21 punti a disposizione nei prossimi 40 giorni, con l’entusiasmo e il bel tempo che bacia questo gruppo da tre anni, il secondo posto non è un’utopia… Avanti Boca! Nel frattempo ringraziamo i nostri tifosi che ci seguono sempre qui a Bologna, ma anche tutti coloro che si informano da Vasto, come il nostro amico Rolando Garau a cui stiamo per regalare il video ufficiale della squadra sulle note dell’inno che il cantautore ha scritto per la forte amicizia che lo lega con il gruppo vastese! Un in bocca al lupo di pronta guarigione ai nostri Brindisi, Hector Fernandez e al presidente Zillotti che stanno recuperando dagli infortuni e speriamo possano esser ancora decisivi per il prosieguo del campionato!



Boca Punta Penna – Pian di Macina 1 – 0 (77’ Russo)

Boca Punta Penna (4-2-4): 1 Bruno; 23 Mariotti F, 6 Cantalicio (C), 5 Della Casa, 3 Maccione; 13 Serafini, 8 Di Fabio; 26 Mariotti G, 15 Mileno, 18 Russo, 24 Crisanti. A disposizione: 12 Giardino S, 4 Di Giacomo, 28 Pedace, 27 Panerai, 22 Ricci, 11 Giardino L, 99 Bozzelli. All. Bozzelli. Dirigente: Brindisi

