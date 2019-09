E' giorno di vigilia per la BCC Vasto Basket. Dopo la convincente vittoria casalinga ottenuta dai biancorossi in gara 1 dei quarti di finale playoff, domani si torna sul parquet per la seconda sfida contro la Bls Lanciano. In caso di vittoria ci sarebbe il superamento del turno e l'attesa per la prima sfida delle semifinali. Coach Sandro Di Salvatore ieri sera ha diretto l'allenamento cercando di mantenere alta la concentrazione. "Non era semplice vincere sabato - spiega il tecnico biancorosso-. Solitamente sono le squadre di casa ad avvertire maggiore tensione, per il fatto di trovarsi dinanzi al proprio pubblico. Ma prima della partita ho guardato in faccia i miei giocatori e ho capito che erano determinati ad ottenere la vittoria. Ecco perchè l'inizio della gara è stato davvero ottimo".

La Bls Lanciano, che pure durante l'ultima sfida di regular season aveva messo in difficoltà Ierbs e compagni, non ha trovato le giuste contromisure. "Siamo stati bravi - commenta Di Salvatore- a difendere bene sugli esterni, che solitamente fanno tanti punti. Il Lanciano è una squadra di valore, con due elementi come Blaskovic e Castelluccia che sanno fare male. Io credo che la nostra sia la sfida più difficile dei playoff, per questo dico che siamo stati bravi. Ma non ancora abbiamo fatto niente, se non aver messo un piccolo mattoncino nel cammino verso la finale. Dobbiamo giocare partita dopo partita e vediamo cosa succede.

Sono contento della determinazione che i miei giocatori hanno messo in campo e stanno mettendo negli allenamenti. Questo è un gruppo che ha voglia di vincere e lo sta dimostrando. Ora dobbiamo continuare così. Una vittoria mercoledì sera ci permetterebbe di chiudere subito la serie, con tutti i benefici in termini di morale e di possibilità di riposo fino alla sfida successiva che ne deriverebbero. Noi ci proveremo".

Mercoledì sera si gioca alle 20.45 al Pala Allegrino di Lanciano. "Chiedo a tutti i tifosi vastesi di venire a sostenerci. Abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico anche fuori casa. I ragazzi, per quanto fatto fino ad oggi, meritano di essere incitati. Troveremo sicuramente tanto pubblico a sostenere il Lanciano, chi può venga a fare il tifo in questo derby".

L'appuntamento è per mercoledì 8 maggio, alle 20.45 al Palazzetto di Piazza Allegrino a Lanciano.