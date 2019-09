Genitori separati e figli contesi, è questo l’argomento della puntata odierna di Mattino Cinque, trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci. In studio insieme ad altri genitori ed esperti anche Antonio Borromeo, il Forrest Gump vastese che il 25 aprile ha iniziato da Vasto la sua marcia verso la Corte Europea di Strasburgo a difesa dei diritti dei genitori separati.

Nel corso della trasmissione Borromeo ha raccontato la sua storia: genitore separato di un figlio di 11 anni, ha un affido condiviso. Ma, secondo lui, "è condiviso solo sulla carta, all’atto pratico vedo mio figlio poche volte a settimana, ho 5 ore a disposizione per fare tutto. Ho chiesto di avere più tempo, soprattutto quando la madre è impegnata con il lavoro, ma non è possibile e questo non è giusto".

L'Italia è stata sanzionata perchè nel nostro paese non viene applicato l’affido condiviso. "Ho deciso di marciare fino alla Corte Europea per protestare, sensibilizzare e aiutare chi ha vuto un affido di questo tipo e non ne beneficia, in Italia sono 600.000 i casi di affido condiviso falsi".

Dopo la trasmissione, andata in onda da Milano, Borromeo proseguirà la sua marcia con la sua croce per la bigenitorialità, sulla quale è scritto: Insieme si può.



Clicca qui per vedere il video della puntata.