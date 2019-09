Domenica 5 maggio il Club Lions “Adriatica Vittoria Colonna” di Vasto presieduto da Luigi Marcello ha festeggiato la Charter Day del XXIII compleanno del sodalizio con due importanti avvenimenti. In mattinata l’inaugurazione della scalinata della Casa di Rossetti con piastrelle di ceramica decorate dagli allievi del Liceo Artistico.

Poi, presso l’Hotel Rio di Vasto Marina - sede sociale del Club – il Governatore del Distretto Lions 108A Giuseppe Rossi, con commosse parole di ringraziamento e apprezzamento, ha consegnato all’ Officer Distrettuale Angelina Poli, fondatrice del Club “Adriatica Vittoria Colonna”, il Melvin Jones Fellow.

Si tratta del più alto riconoscimento istituito dal Lions Club International Foundation per gratificare le persone, soci e non, in segno di riconoscimento dell’impegno profuso per l’azione di promozione e la diffusione della filosofia lionistica nonché per l’attività di solidarietà svolta a favore di categorie emarginate. A concludere la giornata di festa Lionistica, il rituale scambio di doni.