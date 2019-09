Partenza lenta per tutte e due le squadre scese in campo in un orario insolito, ore 20:30 per permettere la contemporaneità dell’ultima gara della stagione regolare di serie D, prima dell‘inizio dei playoff già raggiunti dal Torre e sfiorati dagli Amici del Basket San Salvo al loro primo anno di serie D. In una stagione tutto sommato positiva nonostante le assenze pesanti dettate dagli infortuni e da qualche incidente di percorso.

Il primo quarto nei primi minuti è ad appannaggio del Torre che sfrutta la maggiore reattività schierando in quintetto l’ottimo prospetto Mercurio, classe 93, ed il giovane Radocchia, classe 96, assisti dal bravo Brandimarte, da un ordinato D'Ettorre e sotto canestro dal duo De Lutiis, Antonucci.

Dopo un primo time out di coach Ialacci la musica cambia e gli Amici salgono di tono. Toth, nonostante non sia al meglio della condizione per un lieve infortunio, trascina i suoi al pareggio con delle ottime giocate che costringono Antenucci gravato di falli ad essere sostituito da un altro giovane Focucci, classe 97, e di li a poco entrerà il temuto Rubino match winner della partita dell' andata.

Nel secondo quarto gli Amici passano in testa grazie a capitan Desiati ed al lavoro sotto canestro di Tana e Nanni ma nel terzo quarto, dopo una partenza positiva e nonostante un ottima difesa di squadra che costringe il forte Torre a numerosi errori, gli Amici accusano un blackout in attacco che favorisce il rientro in gara della squadra di casa e determinerà il parziale finale a favore del Torre, grazie alle giocate di Brandimarte e di Deluttis.

Nell’ultimo quarto gli Amici rientrano in gara più volte, buono il contributo di Terpolilli, D'Adamo e Greco sempre pronti a seguire gli ordini del coach, bravi, insieme al giovane Marco Mancini desideroso di recuperate il tempo perduto dopo l’infortunio alla tibia. Un elogio a tutti gli Amici del Basket ed un in bocca al lupo al Torre dei Passeri, che si e dimostrata squadra corretta in campo e fuori, per i play off da disputare da qui a poco.

Tabellino

Torre Spes: Mercurio 11 D’ettorre 4 Brandimarte 15 De Lutiis 16 Antenucci 6 Forucci 5 Raddocchia 1 Mancini A , Rubino 4 Pisarelli, All Alfredo Patricelli

Amici Del Basket San Salvo: Toht 15, Desiati 15, Nanni 6, Tana 9, Greco 4, Terpolilli 2, Gabriele 3 D’Adamo, Mancini M, Ludovico ne Fulop ne, All. Linda Ialacci

Arbitri Ferretti ,Settepanella

Parziali: 18-16, 15-17, 15-7, 16-17

Finale: 64-57