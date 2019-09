Dopo la settima vittoria consecutiva nei playout forse in casa BCC San Gabriele c'è un po' di rammarico per come sono andate le cose nella regular season. Con lo stesso piglio mostrato dalle vastesi nelle sfide che valgono la salvezza gli obiettivi della giovane formazione partecipante al campionato di serie C potevano essere ben altri che la permanenza nella categoria.

La sfida casalinga contro il Torrione si è rivelata più semplice del previsto, con le vastesi che hanno dominato in tutti e tre i set, chiudendo la gara sul 3-0 (25-10/25-17/25-19). Nel secondo parziale coach Ettore Marcovecchio ha mandato in campo un sestetto composto esclusivamente da ragazze under 16. Un buon test in vista della fase interregionale del campionato di categoria che si disputerà a fine mese a Nola.

Mancano tre giornate al termine dei playout, con la BCC San Gabriele che ora punterà certamente a terminare la serie senza sconfitte, visto che per la salvezza matematica sarà sufficiente conquistare appena due set, anche senza fare altri punti in classifica. Per come stanno andando le cose è un risultato ampiamente alla portata di De Marinis e compagne. Poi, terminati questi impegni, sarà il momento di scendere in campo con le formazioni under, per cercare di conquistare altri prestigiosi risultati.

I risultati della giornata

Vestina Volley - Nuova Scuola Teramo 1-3

BCC San Gabriele - Torrione Volley 3-0

Montesilvano - Termoli 3-1