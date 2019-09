Evitare i problemi degli ultimi due anni, quando vastesi e turisti sono stati costretti ad attendere il mese di luglio per avere il programma delle manifestazioni estive. I commercianti si organizzano per trainare l'estate 2013, ossia la stagione estiva che, secondo le previsioni degli economisti, per l'Italia sarà la peggiore degli ultimi cinque anni.

Associazioni e consorzi di commercianti hanno incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti dell'amministrazione comunale. L'obiettivo è arrivare nel più breve tempo possibile a un'intesa per rilanciare il turismo in città, evitando scontri e polemiche degli scorsi anni.

Visto il successo della Notte Bianca e della Notte Rosa, si punta a ripetere e ampliare la formula delle serate dedicate al divertimento coinvolgendo tutte le attività turistico-commerciali. Gli esercenti vogliono organizzare più serate a tema in grado di richiamare nel centro storico e sulla riviera il pienone che lo scorso anno non si è quasi mai visto.