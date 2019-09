"In troppi non hanno aderito alle proposte per la presenza del Giro d'Italia a San Salvo. E' un peccato, perchè questo è l'evento di tutta la città, non solo di chi lo ha promosso". Hanno un velo di amarezza le parole pronunciate da Mario D'Angelo, imprenditore sansalvese e grande uomo di ciclismo e sport in generale, durante la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli del passaggio della carovana rosa in città.

"Alle prime riunioni hanno partecipato in tanti -sottolinea D'Angelo- poi una parte di commercianti si è persa. Basta dare un'occhiata alle vetrine dei negozi. Molti hanno realizzato degli allestimenti a tema ma tanti hanno completamente ignorato ciò che sta accadendo, non sono andati fino in fondo. E' un peccato che non abbiano capito quale sia la reale portata di questo appuntamento. Una manifestazione del genere -spiega D'Angelo- poteva e doveva essere vista da tutti come una reale opportunità di promozione".

Sono certamente parole forti, quelle pronunciate da D'Angelo. "Però ci tengo a sottolineare che dico questo non per essere polemico. Anzi, il mio augurio è che in futuro questi eventi vengano abbracciati da tutti. Dico questo perchè ho sperimentato in prima persona, quando con la mia azienda abbiamo sponsorizzato team professionistici, come la presenza ad una manifestazione come il Giro d'Italia possa essere positiva in termini di immagine pubblicitaria".

E' anche una sorta di invito a chi fino ad oggi si è dimostrato freddo verso la manifestazione a recuperare terreno in vista del 10 maggio. "Da sansalvese che ama questa città sono convinto che per tutti noi sarà un'ottima opportunità di visibilità. Dobbiamo sfruttarla al massimo".