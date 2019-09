Oggi 6 maggio 2013, alle ore 10.45 è stata protocollata presso il Comune di Vasto la nostra lettera contenente le proposte che riteniamo indispensabili al miglioramento della mobilità sostenibile nella nostra città e per meglio garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Non è stata una semplice consegna di una lettera, ma è stato un passo importante, tangibile, pieno di voglia di cambiamento, un punto di partenza per un’attività propositiva e sussidiaria che insieme ai già tanti tesserati e ai molti simpatizzanti delle due ruote ci sentiamo di intraprendere per la nostra città che tanto ci dà ogni giorno.

Pensiamo sia giusto decretare finito il tempo delle critiche sterili e pensiamo sia opportuno impostare tutto sulla collaborazione, sulla sinergia, sulla contaminazione di idee tra i vari intelocutori e tra questi e le varie amministrazioni pubbliche.



La strada verso una vera mobilità sostenibile in città è lunga e difficile, ce ne rendiamo perfettamente conto, ma siamo anche sicuri che un processo di cambiamento sia diventato indispensabile, soprattutto in un momento critico della nostra società, sia dal punto di vista economico che ambientale, oltre che sociale/aggregativo.

Nella stessa lettera ci siamo resi disponibili, sin da ora, ad un incontro con l’Amministrazione per affrontare in modo sinergico le tante argomentazioni sulla ciclabilità e abbiamo dato piena disponibilità.

Qui è disponibile la lettera integrale consegnata stamane con l’elenco delle proposte.

Il Direttivo FIAB Vasto Pedala