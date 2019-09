La BCC San Gabriele colleziona un'altra grande vittoria con le ragazze del settore giovanile. La formazione under 14, allenata da Maria Luisa Checchia, ieri si sono laureate campionesse regionali, con una serie di sfide dominate in lungo e largo. E' il quarto titolo regionale under 14 consecutivo ottenuto dalla società del presidente Ciaffi. Nella mattinata le ragazze vastesi, tutte del 2000, quindi con ancora un altro anno a disposizione per poter giocare nella categoria, hanno battuto nettamente il Teramo e il Pescara 3 con il risultato di 2-0.

Nella finalissima hanno dovuto vedersela con l'Antoniana che nulla ha potuto fare contro lo strapotere tecnico della San Gabriele. I parziali (25-18/25-15/25-18) evidenziamo come la formazione vastese abbia tenuto sempre saldamente in mano il gioco, con battuta e ricezione pressochè perfette e una buona variazione di colpi in attacco. Considerato che, come già citato, le ragazze hanno tutte meno di 13 anni, il prossimo anno potranno andare a caccia della quinta affermazione nella categoria.

Con questo risultato ottenuto la BCC San Gabriele si è guadagnata l'accesso alle finali nazionali che si disputeranno a Foligno dal 23 al 26 maggio. Cambio di programma, invece, per la formazione under 16. La fase interregionale, poichè il titolo regionale molisano è ancora non assegnato, si giocherà a Nola, in Campania. Oltre alla formazione vastese guidata da Caterina De Marinis, ci saranno le padrone di casa e il Marsciano, formazione umbra, e la squadra molisana che si aggiudicherà il titolo.