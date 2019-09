"Per la nostra città è un evento storico". Così il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca presenta l'arrivo del Giro d'Italia a San Salvo. La carovana rosa arriverà il 9 sera, con il trasferimento da Margherita di Savoia. Poi, venerdì 10, il lungomare si animerà con il villaggio di partenza della tappa San Salvo-Pescara. In questi giorni fervono i lavori in città per accogliere al meglio corridori e organizzatori, così da sfruttare quella che sarà consegnata alle televisioni di tutto il mondo come una cartolina della città.

"Gli organizzatori ci hanno promesso che le immagini scattate sul nostro lungomare saranno la copertina del catalogo del Giro 2014. Speriamo mantengano questa promessa", ha aggiunto il sindaco. Dopo la stesura di un nuovo manto d'asfalto sulle strade attraversate dalla corsa, sono state predisposte le ordinanze sulla viabilità e quella per la chisura delle scuole. Qualche dubbio resta ancora sulla viabilità provinciale, dopo le tante polemiche delle settimane scorse. Il vicesindaco Chiacchia ha avuto rassicurazioni da parte dell'amministrazione provinciale. "Stanno facendo i lavori necessari per garantire il passaggio. Noi a San Salvo abbiamo cercato di fare il massimo con le risorse a disposizione".

Mario D'Angelo, il promotore dell'arrivo del Giro a San Salvo, ha spiegato come "questo evento ha una portata inimmaginabile. L'ho sperimentato con la mia azienda: negli anni in cui abbiamo sponsorizzato squadre presenti al Giro il nostro nome è circolato in tutto il mondo. Ecco, quindi, che il nome di San Salvo è destinato ad essere conosciuto da tutti quelli che seguiranno la corsa. Ci saranno 150 televisioni che collegheranno 70 Paesi".

Un'occasione che ha permesso di riempire tutti gli alberghi di San Salvo e anche delle vicine Vasto e Termoli. L'amministrazione comunale sansalvese spenderà circa 40mila euro per la presenza del Giro in città. Altri 10mila sono stati raccolti tra gli sponsor. Il presidente del consiglio comunale Spadano e l'assessore al turismo Faienza hanno voluto esprimere la gratitudine di tutta la città a Mario D'Angelo e a tutte le persone che sono state coinvolte nel comitato tappa, per l'impegno profuso in questi mesi di avvicinamento. Faienza ha poi ricordato come, dopo i tanti appuntamenti di queste settimane, la città vivrà due momenti di festa. Il primo sarà alla vigilia del Giro, il 9 maggio, alla Marina, mentre il 10 sera, nel centro storico, si saluterà la Tappa.

La partenza è fissata alle 13 di venerdì 10 maggio, con il Villaggio che si animerà sin dalla mattina. La tappa partirà dal lungomare Cristoforo Colombo, per poi attraversare la città alta e dirigendosi verso Cupello, prima di fare rotta verso Pescara, lungo i 177 chilometri divisi tra costa ed entroterra. "Credo che San Salvo si presenterà bene in questo appuntamento che è motivo di orgoglio e di promozione per la città", ha concluso il sindaco Magnacca.